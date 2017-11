Von Cheryl Cadamuro

Aukje Clijnk gibt zur Begrüßung die linke Hand – und nicht, wie üblich, die rechte. Der Grund: eine Arthrodese, also eine Versteifung des rechten Gelenks. Doch damit nicht genug. Schmerzen in sämtlichen Gelenken, so sagt sie, sind ihre täglichen Begleiter. Und das nicht erst seit Kurzem. Vor 54 Jahren wurde bei Aukje eine juvenile idiopathische Arthritis diagnostiziert.







Ein Rückblick: Aukje Clijnk, ist vier Jahre alt, als sie sich erstmals über Schmerzen im Fußgelenk beklagt ...