(asc) - Es ist ein kalter, verregneter Nachmittag im Januar in der Ortschaft Ellingen in der Gemeinde Bad Mondorf. Dort auf Nummer 18 in der Rue d'Erpeldange wohnt Paul Gliedner mit seiner Frau Bernadette. Als wir uns dem Eckhaus nähern, öffnet plötzlich jemand die Eingangstür. „Guten Tag. Kommen Sie herein“, sagt Bernadette, Paul Gliedners Gattin, und geht ins Wohnzimmer. Vor ihr huscht die schwarze Katze des Ehepaars vorbei und verschwindet in einem Nebenzimmer.

Im Wohnzimmer lodert ein dickes Holzstück im Kamin ...