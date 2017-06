(na) - Es ist ein Bild, das Marc Gillet als Kind prägen sollte: Die lokale Musikgesellschaft, die uniformiert und musizierend im Umzug durch die Straßen Kayls marschierte. „Das beeindruckte mich“, erzählt er.



Mit der Trompete auf der Terrasse



Wenn er musiziert, taucht Trompeter Marc Gillet in seine eigene Welt ab.

Foto: Laurent Ludwig

Auch wenn seine Eltern keine Musiker waren, unterstützten sie ihn, sodass er mit sieben Jahren der Kayler Musikgesellschaft beitreten sollte. Und ihr bis heute, 30 Jahre später, immer noch treu ist.

„Damals hatte ich eine Tendenz, mit der Trompete auf der Terrasse zu üben“, erzählt er. An Beschwerden von Nachbarn kann er sich nicht mehr erinnern, fügt er mit einem Schmunzeln hinzu.



Spielen mit geschlossenen Augen



Heute muss er keine Reklamationen mehr fürchten. Er übt in seinem eigenen, durchleuchteten Wohnzimmer mit idyllischer Sicht auf grüne Wiesen. Und Kühe.



Doch die interessieren ihn im Moment wenig. Er übt mit geschlossenen Augen. Er ist in seine Welt abgetaucht.



Eine Welt, in der nicht nur Musik eine Rolle spielt. Marc Gillet studierte englische Literatur an der „University of Wales“, wie sie damals hieß.



Von Rockgruppe bis zum Unisymphonieorchester

Daneben war er in seiner Studentenzeit Mitglied in zahlreichen Bands, die von einer Rockgruppe bis zum Unisymphonieorchester reichten. „Dort wurde mir eigentlich erst bewusst, wie sehr die verschiedenen Künste, wie Literatur und Musik, zusammenhängen.“



„In der Schule wird die Musik in die Ecke gedrängt“

„In der Schule wird die Musik in die Ecke gedrängt“, kritisiert Englischlehrer Marc Gillet.

Foto: Laurent Ludwig

Heute bemängelt der Englischlehrer aus dem Escher „Lycée Hubert Clément“ (LHCE), dass die verschiedenen Kunstarten in den Luxemburger Lyzeen nur voneinander getrennt und vor allem stiefmütterlich behandelt werden.



„In der Schule wird die Musik in die Ecke gedrängt“, kritisiert er. Mit Ausnahme der „septième“, sei, je nach Lehrgang, gar kein Musikunterricht mehr vorgesehen. Dabei gibt es Beispiele, wie die Vereinigten Staaten von Amerika, wo Orchestermusik als Schulfach angeboten wird.



Konzert mit Lyzeumsschülern

Marc Gillet dirigiert das Orchester des LHCE. Hier bei einer früheren Auflage von „Strong Winds“.

Foto: Ralph Weber

Dieser Mangel an Musik ist einer der Gründe, die ihn 2015 dazu angespornt haben, ein Konzert mit Lyzeumsschülern zu organisieren: „Wir haben viele Schüler, die über ein gutes Musikniveau verfügen, die in der Schule aber nicht gefördert werden.“



Außerdem wollte er Schüler zusammenbringen, die eine gleiche Leidenschaft haben: „Der Schüler aus der Klasse ,sixième-dräi‘ kennt den aus der ,cinquième-véier‘ nicht.“ Damit „das Gebäude etwas mehr als Familie zusammenwächst“.



Frühere Schüler mit einbezogen



Doch schien sein Vorhaben, ein Konzert mit Lyzeumsschülern zu organisieren, anfangs zum Scheitern verurteilt.



„Das erste Jahr hielten wir die Proben sofort nach Schulende, und es waren gerade sieben Schüler gekommen.“ Doch dies sollte sich als Chance erweisen.



So kontaktierte Marc Gillet frühere Schüler und Lehrer via E-mail und Facebook, um sein Orchester aufzustocken. Auch wurden die Proben auf abends verlegt.

Resultat: Beim ersten Konzert wirkten 57 Musiker mit. 2016 waren es etwa 50. Eine Zahl, die auch nächste Woche am Freitagabend, bei Gelegenheit der dritten Auflage von „Strong Winds“ erreicht werden dürfte. Daneben wird diesmal aber auch ein Chor von ebenfalls rund 50 Schülern teilnehmen.



Die große Musikfamilie



Dass Marc Gillet im Fall des LHCE von „Familie“ spricht, dürfte kein Zufall sein. Denn dieses Gefühl ist auch das, was er bei der Kayler Musikgesellschaft, der „Harmonie Sainte-Cécile“ zu lernen geschätzt hat. Und das er mittlerweile selber anderen mit auf den Weg gibt.



Leiter der Kayler Jugendmusik

So nahm er 2010 die Herausforderung an, wenn auch nach einer Bedenkzeit, die Leitung der neu gegründeten Jugendmusik zu übernehmen. Seitdem übt er an Samstagsmorgen mit etwa 20 jungen Musikern der „Käler Schülerband“.



Seit 30 Jahren spielt Marc Gillet nun Musik.

Foto: Laurent Ludwig

„Es war mehr ein Durchwursteln als ein Mitspielen“

Er selbst sei mit zehn Jahren „ins kalte Wasser“ geschmissen worden, erinnert er sich. Damals gab es in Kayl noch kein Jugendensemble. „Es war mehr ein Durchwursteln als ein Mitspielen“, erinnert er sich an sein erstes Konzert und lacht. Heute erfreut er sich an der Dankbarkeit der jungen Musiker, die ihre ersten Einsatz auf einer Bühne erleben.



Ihnen zu zeigen, dass wochenlange Arbeit sich irgendwann bezahlt macht und vor einem Publikum auftreten zu können, das sind die Gründe, warum er die Jugendmusik leitet.



„Das alles zu erleben, dat ass de schéinste Merci“, sagt er. Einen Dank dafür, dass er vor 30 Jahren selber, als kleiner Junge, der Musikfamilie beitreten konnte. Eine Familie, die er heute nicht mehr missen möchte.

Neben Literatur und Musik, übt sich Marc Gillet auch in grafischer Kunst.

Foto: Laurent Ludwig