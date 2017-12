Von Rosa Clemente



Vom Maschinenbauingenieur zum Computerexperten, dann Mitarbeiter im sozialen Bereich und nun Kunstschmied: Romain Ruscitti ist 59 Jahre alt und hat in seinem Leben schon so einiges gesehen, erlebt und erlernt. Seit mehr als zwölf Jahren bringt er in seiner Freizeit Eisen und Stahl in neue kunstvolle Formen.

Das nötige Wissen



Die Geschichte des Handwerks setze von Anbeginn voraus, dass die Schmiede ihr Kenntnisse und ihre Techniken untereinander austauschen, damit das uralte Wissen weitergereicht wird ...