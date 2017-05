(AH) - Langweilig wird es der dynamischen, aufgeweckten alten Dame in ihren vier Wänden in Berdorf wohl nie. Seitdem Margot Bertemes und ihr Mann 1991 ihren Lebensmittelladen in Echternach schlossen, widmet sich die 75-Jährige ihren kreativen Hobbys. Mit großem Elan bastelt die gebürtige Wiltzerin oft noch bis tief in die Nacht hinein an ihren Kreationen. Für Schlaf bleibt da nur wenig Zeit.



„Ich brauchte noch nie viel Schlaf“, sagt sie mit einem charmanten Lächeln im Gesicht ...