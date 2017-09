Von Rita Ruppert

Marie-Anne Heinen-Mercy ist seit 25 Jahren Präsidentin der Vereinigung „Privaten Déiereschutz“. Beim Rundgang durch die Auffangstation in ihrem Haus offenbaren sich ihre Tierliebe und die Fassungslosigkeit gegenüber der Gleichgültigkeit mancher Zeitgenossen.

Kaum hat sie die Tür ihres Hauses in Niederanven geöffnet und die Gäste hereingebeten, schon streicht ihnen Siamkater Ming ums Bein. Er zeigt von Anfang an, wer der Chef im Haus ist, folgt seiner Herrin auf Schritt und Tritt. „Er setzt sich durch, ohne etwas zu tun“, sagt die sympathische 65-Jährige, die am 1. Januar 1992 zusammen mit zwei engagierten Tierfreundinnen die Vereinigung „Privaten Déiereschutz“ gründete.



Rund 30 Katzen warten derzeit in der Auffangstation in Niederanven auf ein neues Herrchen oder Frauchen.

Foto: Chris Karaba

Lautes Miauen ertönt aus der Auffangstation im ersten Stockwerk, wo rund 30 Katzen jeden Alters, wilde und ausgesetzte Samtpfoten, auf eine „Adoption“ warten. Im Badezimmer haben zwei elfjährige Maine Coon-Kater Revier bezogen. Weil sie aus gesundheitlichen Gründen Spezialfutter zu sich nehmen müssen, ist der Rest des Hauses für sie tabu. Den Wohnbereich teilt sich Familie Heinen mit zwei Golden Retriever-Hunden und acht Katzen.



Schmusekatzen und Streithähne

Heinen öffnet die Käfige, und während sie den Samtpfoten liebevoll über das Fell streichelt, erzählt sie von deren Herkunft und Charakter. Sie weiß bestens über ihr Schicksal Bescheid, weiß, wer eine Schmusekatze und wer ein Streithahn ist.

Viel Arbeit, aber auch Freude hat sie derzeit mit einem Wurf von fünf Kätzchen, die in Bissen gefunden wurden. Sie sind fünf Wochen alt und müssen alle vier Stunden mit der Flasche gefüttert werden. Bei der Reinigung aller Käfige und der Fütterung gehen ihr morgens und abends Ehrenamtliche zur Hand.

„Gegründet wurde die Vereinigung vor 25 Jahren, um gesetzlich abgesichert zu sein“, erzählt die überzeugte Tierschützerin. „2012 haben wir das Statut eines Vereins öffentlichen Nutzens erhalten, im April 2013 die Bewilligung durch das Landwirtschaftsministerium, um Klage führen und vor Gericht als Nebenkläger bei Prozessen wegen Tierquälerei auftreten zu können“, erinnert sich Heinen.



"Das Benehmen der Leute ist einfach unmöglich"



In den 25 Jahren war sie des Öfteren mit Tierquälerei konfrontiert: „Das Benehmen der Leute ist einfach unmöglich. Sie setzen ihre Haustiere aus, lassen sie bei hohen Temperaturen im Auto zurück, werfen sie weg, wenn es in den Urlaub geht.“



Die Auffangstation in Niederanven ist nur ein „Stützpunkt“, wo ausgesetzte Tiere ein Zuhause finden, bevor sie weitervermittelt werden. In einem Haus in Bous werden hauptsächlich Katzenjunge gehalten, in einem Haus in Rodange finden erwachsene Katzen Aufnahme. Mehrere andere Familien geben jungen und verwilderten Katzen kurzfristig ein Zuhause.



Liebevolle Aufnahme und Pflege erfahren aber nicht nur Stubentiger, sondern auch zahlreiche andere Tiere. Die Zahlen sprechen für sich: Zwischen 2010 und 2015 wurden unter anderem 4.026 Katzen, 231 Kaninchen, 143 Meerschweinchen und 31 Hunde beherbergt.



Landesweit aktiv



„Es war nie die Rede von einem Tierasyl. Hauptziele der Vereinigung sind die Aufnahme der ausgesetzten Tiere, die Eingrenzung der Vermehrung und die Weitervermittlung“, erläutert die Dame des Hauses. In den vergangenen Jahren wurden in den verschiedenen Stationen 600 bis 750 Katzen jährlich aufgenommen.

Und: „Unsere Aktionen sind nicht lokal begrenzt, wir sind landesweit aktiv. Wir fahren zum Beispiel über Land, um Katzen einzufangen und kastrieren zu lassen”, erklärt Heinen. Pro Jahr fallen etwa 700 Kastrationen und andere tierärztliche Leistungen an, die bezahlt werden müssen, 130.000 Euro pro Jahr.



Das jährliche Budget liegt bei 270.000 Euro. Das Geld stammt aus Spenden von Privatleuten, vom alljährlichen Basar in Niederanven sowie von kleinen Verkaufsaktionen auf lokalen Märkten. Durch die Präsenz des „Privaten Déiereschutz“ auf beiden letztgenannten Veranstaltungen hat die Vereinigung auch Menschen gefunden, die aktiv bei der Tierpflege helfen. So greift beispielsweise eine Rentnerin, die eine Beschäftigung suchte, dem Verein seit zweieinhalb Monaten tatkräftig unter die Arme.



Heute zählt die Vereinigung rund 40 aktive Mitglieder und 10.000 Ehrenmitglieder. Zu Letztgenannten zählen Bürger, die ein Tier adoptiert haben und / oder den Verein finanziell unterstützen. Der Vorstand zählt acht Mitglieder. Sie treffen sich vier Mal im Jahr, um die Aktionen des Vereins zu beschließen und zu organisieren.



Mein letzter Urlaub? Das muss 1981 gewesen sein."



Emotionale Distanz wahren

Wichtig bei der Tierpflege, so Heinen, sei die emotionale Distanz, auch bei harten Schicksalen. So erinnert sie sich an einen Kater, der querschnittsgelähmt war und eingeschläfert werden musste: „Manche stecken das leicht weg, andere schwerer.“

Ehemann Guy ist diskret und zurückhaltend. Er hat sich an die Katzen im Haus gewöhnt, auch an jene, die ihm morgens beim Zeitunglesen Gesellschaft leistet: „Was soll ich sagen? Es ist halt so.“ Im Gegensatz zu Ehefrau Marie-Anne, die seit 1981 nicht mehr in Urlaub war, verbringt er alle paar Jahre mit Kollegen eine Woche in sonnigen Gefilden.



Passende Katzennamen finden

Auf der Veranda hat es sich derweil Chase, eine acht Jahre alte Samtpfote, auf dem Stuhl der Hausherrin gemütlich gemacht. Sie geht auf Distanz zu anderen Stubentigern. Und wieder schlendert „Hausherr” Ming herein, springt auf den Tisch, lässt sich dort nieder und hört seiner Herrin beim Plaudern zu.



Ob sein Name eine Anspielung auf die Ming-Dynastie ist, die von 1368 bis 1644 im Kaiserreich China herrschte? „Ich gebe allen Katzen einen Namen. Manchmal ist es nicht der richtige, dann ändere ich ihn wieder nach zwei Tagen. Für manche findet man keinen Namen, der passt“, erläutert Heinen.



Ihr Wunsch zum 25. Jubiläum: „Die öffentlichen Instanzen, und damit meine ich die Gemeinden, die Polizei und die Veterinärinspektion, könnten mehr Unterstützung beim Tierschutz leisten.“