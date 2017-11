(NiM) - So klein, wie man mir zuvor erzählte, ist es doch gar nicht hier, denke ich noch, als ich das Geschäft für Kinderkleidung in der Diekircher Fußgängerzone betrete, und dann tritt auch schon die Chefin hinter voll behangenen Kleiderständern hervor und begrüßt mich herzlich: „Hallo. Sie kenne ich doch von irgendwo her. Ihre Mutter kam oft in unser Geschäft. Sie waren doch zu vielen Geschwistern! Was macht eigentlich ihr anderer Bruder? Haben Sie eigentlich Kinder und sind Sie schon Opa?“

Aller Konkurrenz zum Trotz seit 70 Jahren