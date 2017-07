Von Frank Weyrich



Hoch oben im Innern des Turmes an der Route de Trèves wachen 24 Stunden am Tag die Fluglotsen über das Geschehen am Himmel. Sie staffeln die anfliegenden sowie die abfliegenden Maschinen, damit sie alle jederzeit in sicheren Abständen zueinander bleiben. Estelle Muller ist im Radarraum die einzige Frau unter lauter männlichen Kollegen.



Als sie 2006 im hauptstädtischen „Lycée Robert Schuman“ ihren Abschluss in Mathematik macht, hat sie nicht nur bereits ihren Autoführerschein in der Tasche, sondern auch ihren ersten Pilotenschein ...