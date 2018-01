Von Birgit Pfaus-Ravida



Einen leichten Schwung muss der Pinselstrich haben. Transparent muss der Farbauftrag sein, so dass das Abbild des heiligen Joseph am Ende aus vielen Schichten Farbe besteht, jede für sich durchscheinend, alle zusammen eine charakteristische Tiefe auf dem mit Tuch, Hasenleim und Kreide beschichteten hölzernen Untergrund erzeugend. Claudette Zeimes rührt die Farben für das Ikonenbild frisch an.

Wasser aus Lourdes



Ein Teil Pigment, ein Teil Eigelb, das mit Essig haltbar gemacht wurde, und zwei Teile Wasser ...