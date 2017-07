von Luc Ewen

Was hat ein Differdinger, der ankündigt „Ech ginn den Owend bei Bache Jang“ mit einem Einwoh ner des französischen Grenzortes Hussigny, der sagt „On va chez Frank ce soir“ gemeinsam? Nun, sie könnten sich am Abend begegnen. Gemeint ist in beiden Fällen das gleiche Lokal im „Koihlegronn“ am „Kazebësch“ zwischen Differdingen und Hussigny (F).

Bache Jang: der Gründer



Diese Geschichte und weitere Anekdoten aus einer langen Familientradition hat eine gut gelaunte 25-Jährige auf Lager, die niemand anders ist als die Urururenkelin von Jean Franck, pardon Frank, oder eben „Bache Jang“ ...