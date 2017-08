(AH) - Für Monique Goldschmit ist das Fahrrad ein nahezu ideales Fortbewegungsmittel und das Radeln eine Art Lebensphilosophie geworden. Es gibt für sie kein besseres Freiheitsgefühl, als die Welt, die Menschen und letztlich auch sich selbst auf zwei Rädern zu entdecken. Seit zwei Jahren ist sie Präsidentin der „Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ“ (LVI). 2008 machte sie sich selbstständig und gründete ihre eigene Firma „Velosophie“, die Radreisen und -touren anbietet. Sie hat im Laufe der Jahre das Radfahren zu ihrem Lebensinhalt gemacht, auf das Auto steigt sie nur noch sehr selten um.



Umstellung ist Kopfsache



„Wenn mein Auto einmal den Geist aufgibt, gibt es kein neues mehr“, sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht. „Es ist eh fast nicht mehr im Gebrauch. Es dient sozusagen einer Art ,privates Car sharing‘, da ich es mit zwei Bekannten teile. Sollten einmal Reparaturen anfallen, werde ich keine mehr durchführen lassen. Dies ist mein letztes Auto. Autofrei zu leben ist möglich und leicht. Schwierig ist nur die Umstellung, wenn man das Auto gewohnt ist und sein Leben abhängig davon eingerichtet hat. Es braucht ein Umdenken im Kopf“, unterstreicht die 50-Jährige.



Und dass das möglich ist, davon ist Monique Goldschmit felsenfest überzeugt. Bereits als sie noch in der Moselregion wohnte – gebürtig ist sie aus Wintringen – und jeden Tag zum Arbeiten in die Hauptstadt fuhr, legte sie diese Strecke mit dem Bus zurück. Seit einigen Jahren wohnt sie in der Stadt und hat sich komplett auf das Rad als Fortbewegungsmittel umgestellt.



In Richtung Fahrrad umdenken



„Ich wünsche mir, dass mehr Menschen auf den – wie ich es nenne – ,Reflex vélo‘ kommen und das Rad dem Auto bevorzugen würden“, betont sie. Für die Gesellschaft wäre es in allen Hinsichten ein Gewinn, wenn auch Luxemburg noch stärker in Richtung Fahrrad umdenken würde: „Es ist die Antwort auf die städtischen Verkehrsprobleme, es ist gesünder, macht weniger Lärm, hält die Menschen fit und führt zu einem verbesserten Lebensgefühl in der Stadt. Mit dem Pfaffenthal-Aufzug wurde ein Anfang gemacht. Doch wir brauchen noch mehr solche Infrastrukturen, die es dem Radfahrer ermöglichen sicher und einfach durch den Verkehr zu kommen“, sagt die passionierte Radfahrerin.



Monique Goldschmit liebt es, auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit immer die gleichen Radfahrer zu begegnen. Einen Teil der Strecke lege man dann gemeinsam zurück und man erzähle sich immer wieder etwas Neues. Mit großer Vorfreude erzählt sie von ihrem Wohnungskauf im Pilotprojekt „Vivre sans voiture“ in Limpertsberg, das 2019 fertiggestellt sein wird.



Bevor sie vor neun Jahren ihr Hobby zum Beruf machte, arbeitete Monique Goldschmit sechs Jahre lang in einem Finanzinstitut. Danach wechselte sie die Arbeitsstelle und fing an beim „Mouvement Ecologique“ zu arbeiten. Parallel dazu entstand Kontakt zur LVI und schon bald beschloss sie, dort Mitglied zu werden. 2008 kam es dann zur Gründung ihrer Firma „Velosophie“.



„Ich wollte keine Büroarbeit mehr erledigen. Ich wollte draußen an der frischen Luft sein, mich bewegen und mich frei fühlen. Es ist genau dieses Freiheitsgefühl, das mir das Radfahren verleiht“, erklärt sie mit leuchtenden Augen.



So verbringt die lebensfrohe Radlerin neben ihrer Arbeit als LVI-Präsidentin auch viel Zeit mit Radreisen und -touren für ihre Firma. Wie der Name es schon ahnen lässt, versteckt sich dahinter die Philosophie des Radfahrens. „Ich bin nicht nur vom Rad-, sondern auch vom Reisefieber gepackt. Reisen mit dem Fahrrad verändert unsere Sicht auf das, was einem unterwegs begegnet. Wir nehmen alles anders wahr. Von April bis Oktober bin ich fast durchgehend auf Reisen mit meinen Kunden. Ich biete aber nicht nur Auslandsfahrradreisen an, sondern auch Citytouren durch Luxemburg, Weintouren an der Mosel und allgemein Touren durch bestimmte Regionen Luxemburgs. Ab Dezember beginnen dann wieder die Vorbereitungen für die Organisation der Fahrradkurse für Kinder und Erwachsene bei der LVI“, so Goldschmit.



Beide Verpflichtungen – ihre Arbeit als Radtourorganisatorin und die als Präsidentin der LVI – trennt die resolute Frau strikt. Letzteres sieht sie als politisches Engagement an, ersteres als touristisches Freizeitangebot. Beiden Tätigkeiten geht sie allerdings mit gleicher Hingabe nach. Jedes Jahr im November nimmt sich die viel beschäftigte Radlerin eine Auszeit von allem. Es verschlägt sie dann ans Meer oder in die Berge zum Wandern – auf jeden Fall verbringt sie diese Zeit bewusst ohne ihren treuen Wegbegleiter, das Fahrrad. Damit ihr Alltag aber auch sonst nicht nur aus Radfahren besteht, hat die aufgeweckte und lebensfrohe Frau – wie sie sich selber beschreibt – das Tanzen für sich entdeckt. Regelmäßig besucht sie „Swingdance“-Kurse und dies mit großer Leidenschaft.



Alleine mit dem Rad losziehen



„Jemand hat einmal zu mir gesagt, ich sei hoffnungslos positiv“, sagt sie. „Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich habe Freude am Leben. Im Hier und Jetzt leben und den Moment genießen, darauf kommt es an“, unterstreicht Goldschmit. Einen ganz besonderen Wunsch wird sich die 50-Jährige noch erfüllen: „Ich werde über mehrere Wochen/Monate hinweg eine Reise mit meinem Rad unternehmen. Wohin weiß ich noch nicht, aber alleine. Das schwebt mir schon längere Zeit vor“, sagt sie lachend.