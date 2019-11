An Allerheiligen und Allerseelen versammeln sich auch im Großherzogtum viele Menschen an den Gräbern ihrer Liebsten.

Menschen gedenken ihrer Verstorbenen

Auf den Friedhöfen versammeln sich an Allerheiligen und Allerseelen viele Menschen an den Gräbern ihrer Verstorbenen, um ihnen zu gedenken. Trotz regnerischen Wetters und kühlen Temperaturen taten dies auch viele Familien am Freitagnachmittag auf dem Friedhof in Luxemburg-Bonneweg.

In welchen Ortschaften die Gräber an Allerseelen von Geistlichen gesegnet werden, können Sie hier nachlesen.