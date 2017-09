(clau) - Aktuell leiden rund 7.000 Menschen in Luxemburg an Demenz. Im Jahr 2015 belief sich die Zahl der erkrankten Personen weltweit auf schätzungsweise 46, 8 Millionen. In 2050 wird es vermutlich 131, 5 Millionen demenzkranke Menschen auf der Welt geben, da mit dem fortschreitenden Altern der Bevölkerung auch die Fälle von Demenz weiterhin zunehmen werden.



Heute sind bereits fast ein Drittel der über 90-Jährigen von der Krankheit betroffen ...