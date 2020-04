"Die gesamte Bevölkerung soll sich testen lassen können", so Minister Claude Meisch. Die Regierung hat einem umfassenden Forschungsprojekt grünes Licht gegeben.

Meisch: "Alle Schüler werden sich testen lassen können"

Nicolas ANEN "Die gesamte Bevölkerung soll sich testen lassen können", so Minister Claude Meisch. Die Regierung hat einem umfassenden Forschungsprojekt grünes Licht gegeben.

Der Regierungsrat hat am Freitag grünes Licht für ein umfassendes Forschungsprojekt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben. Wie Bildungsminister Claude Meisch dem "Luxemburger Wort" erklärt, werden bis zu 20.000 Tests täglich durchgeführt werden können.

Ziel sei vor allem, über Datenmaterial zu verfügen und die Exit-Strategie begleiten zu können. Konkret wird eine große Datenbank angelegt, die ein Bild der Verbreitung des Virus in der Gesellschaft wiedergeben soll, erklärt Claude Meisch. Auch wird diese Datenbank Studien ermöglichen.

Tests für Schüler

"Wir werden mit Schülern und Lehrpersonal anfangen", erklärt Claude Meisch weiter. Diese Tests werden auf freiwilliger Basis durchgeführt.

Angefangen wird mit den Schülern in den Abschlussklassen, die Anfang Mai wieder die Kurse aufnehmen sollen. Über 6.000 Schüler und 1.500 Lehrer werden in einer ersten Phase angeschrieben.

Ein Buff und ab in die Schule Die Lehrergewerkschaften wenden sich an Bildungsminister Claude Meisch mit Forderungen zu den Sekundarklassen. Derweil trifft dieser sich mit dem Syvicol, um die Grundschulöffnung vorzubereiten.

Die, die den Test machen, werden dann wissen, ob von ihnen eine Ansteckungsgefahr ausgeht, oder nicht, so Meisch.

Tests für alle

Später werden diese Tests auch in andere Sektoren angeboten werden. Zeil sei, dass jeder getestet werden könne, so Meisch noch. Dafür sollen an verschiedenen Orten im Land Teststationen errichtet werden. Federführend bei diesem Projekt ist das Luxembourg Institut of Health (LIH).

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.