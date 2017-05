(SH) - Juni 2013. Ein 16-jähriger Junge wird vor laufender Handykamera zu sexuellen Handlungen gezwungen. Er soll erst einem ebenfalls noch minderjährigen Jungen den Rücken eincremen, dann wird er gegen seinen Willen dazu aufgefordert, diesen Jungen oral zu befriedigen. Letzterer zieht seine Hose aus, zur Penetration soll es Zeugenaussagen zufolge jedoch nicht gekommen sein.

Dennoch hatte sich das Opfer nicht gewehrt. Hierzu war es zu sehr eingeschüchtert. Denn der Junge hatte bereits drei Tage lang körperliche Gewalt erlitten. Mit Zigarettenstümmeln und einem Feuerzeug sollen ihm am ganzen Körper bis in den Genitalbereich Verbrennungen zugefügt worden sein. Zudem soll er geschlagen worden sein und auch mit einem Messer soll er verletzt worden sein.

Hierfür mussten sich gestern drei Männer vor dem Bezirksgericht Diekirch verantworten: Joé W., jener Junge, der während des ersten Vorfalls befriedigt werden sollte, sein Vater Serge W. sowie Rui O., ein Bekannter der Familie. Während Letzterer zwar zugab, dass er die sexuelle Nötigung gefilmt hatte, leugnete er ab, auch Autor der Verletzungen zu sein. Der Aussage von Rui O. zufolge hätte Serge W. mit dem Video jedoch nichts zu tun. Er sei nämlich zu diesem Zeitpunkt in der Küche gewesen. Serge W. bestätigte dies und stritt auch ab, den Jungen verletzt zu haben. Er habe ihm lediglich eine Ohrfeige verpasst. Joé W. sei für die Verbrennungen zuständig. Der 20-Jährige wohnte der Verhandlung jedoch nicht bei.

Hühner, Tauben, Kaninchen

Es war nicht die einzige Straftat, wegen derer sich die Männer gestern vor Gericht verantworten mussten. So sollen Serge W. und sein Neffe Daniel W. mehrmals einer Familie aus Reisdorf Kleintiere gestohlen haben. Zwischen Dezember 2014 und Mai 2015 sollen demnach bei fünf Einbrüchen insgesamt 99 Hühner, 30 Tauben, 49 Kaninchen und ihr Nachwuchs abhanden gekommen sein. Nach dem vierten Vorfall hatten die Tierbesitzer Kameras aufgestellt, woraufhin die Täter gestellt werden konnten. Serge W. und Daniel W. gaben ihre Verwicklung in den letzten Einbruch zu, stritten die weiteren jedoch ab.

Beide Männer sollen des weiteren bereits im Mai 2012 einen Mann geschlagen und ausgeraubt haben. Nach einer Kneipentour sollen sie das Opfer mit dem Auto mitgenommen haben. Serge W. zufolge sei es während der Fahrt zu einer Diskussion gekommen. Er habe dann die Beherrschung verloren und dem Opfer einen Schlag verpasst. Mit dem Diebstahl der Tasche des Mannes habe er jedoch nichts zu tun. Daniel W. leugnete seine Beteiligung an der Tat ab. Er sei zur Tatzeit in Deutschland gewesen. Hierfür gebe es Zeugen, diese hätten es jedoch nicht einrichten können, an der Verhandlung teilzunehmen.

Rui O. musste sich seinerseits verantworten, weil im Juli 2013 ein gestohlener Laptop bei ihm sicher gestellt worden war. Der Vater von Serge W., ein 80-jähriger Mann, hätte ihm den Computer, den er geschenkt bekommen hatte, gegeben. „Ich wusste nicht, dass es sich um Diebesgut handelte“, erklärte Rui O. vor den Richtern, räumte dann jedoch ein. „Ich hätte wohl wissen müssen, dass das Gerät nur gestohlen sein konnte.“



Haftstrafen gefordert



Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wies auf die hohe Anzahl der diversen Straftaten hin. Sie forderte eine vierjährige Haftstrafe gegen Rui O., eine zweijährige Haftstrafe gegen Serge W. sowie eine zehnmonatige Haftstrafe gegen Daniel W.. Zudem sollen gegen die drei Männer angemessene Geldstrafen ausgesprochen werden.



Das Urteil ergeht am 22. Juni.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.