(SH) - Weil sie einen minderjährigen Jungen geschlagen und zu sexuellen Handlungen gezwungen, Kleintiere gestohlen und einen Mann geschlagen und ausgeraubt hatten, waren im Juni vergangenen Jahres drei Männer vom Bezirksgericht Diekirch zu Haftstrafen zwischen sechs und 30 Monaten verurteilt worden.

Zwei der Männer legten gegen dieses Urteil Berufung ein - und hätten sich eigentlich am Freitag erneut vor Gericht verantworten müssen. Zur Verhandlung erschien allerdings nur Serge W., der derzeit in Haft sitzt. Die 18-monatige Haftstrafe, die in erster Instanz gegen ihn gesprochen worden war, fechte er nicht an, erklärte der 41-Jährige. Allerdings empfinde er die 4.000 Euro Schadenersatz für die Hühner, doch etwas übertrieben, zumal die Besitzerin der Tiere keine entsprechende Rechnung vorlegen konnte. Diese erklärte den Richtern, dass dies nicht möglich sei, weil sie die Jungtiere auf einem Markt gekauft und dann groß gezogen hatte. Die 4.000 Euro seien alles andere als übertrieben und würden nur einen Teil ihres Schadens begleichen, bemerkte die Besitzerin der Tiere. Zwischen Dezember 2014 und Mai 2015 waren bei fünf Einbrüchen in Reisdorf insgesamt 99 Hühner, 30 Tauben, 49 Kaninchen und ihr Nachwuchs abhanden gekommen.



Rui O., der ebenfalls Einspruch eingelegt hatte, blieb der Verhandlung fern. Die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft beantragte eine Bestätigung der 30-monatigen Haftstrafe, die in erster Instanz gegen ihn gesprochen worden war. Für sie gilt es als erwiesen, dass er sich der Hehlerei und der Körperverletzung schuldig gemacht hat und die sexuelle Misshandlung eines 16-jährigen Jungen gefilmt hatte. Der Junge war im Juni 2013 aufgefordert worden, einem ebenfalls minderjährigen Jungen den Rücken einzucremen und ihn oral zu befriedigen.



Das Urteil ergeht am 6. März.











