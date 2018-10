Die Polizei meldet vier versuchte Einbrüche am Donnerstag.

Mehrere versuchte Einbrüche am Donnerstag

(sas) - In vier Fällen wollten sich am Donnerstag Unbekannte Zugang zu Häusern und einem Supermarkt verschaffen.



Versuchter Einbruch in Noertzingen



Am Donnerstagnachmittag versuchte ein Unbekannter um 15.30 Uhr in der Rue de la Gare in Noertzingen durch ein offenes Fenster in ein Haus einzusteigen. Dabei wurde er von einem Nachbarn beobachtet. Da die Hausbewohnerin sich gerade im Garten befand, bekam sie nichts davon mit - der Nachbar machte sie auf den Einbrecher aufmerksam.



Nachdem die Frau die Geschehnisse bei der Polizei gemeldet hatte, gingen die Beamten mit dem Hubschrauber auf die Suche nach dem Flüchtigen. Die Suche blieb ohne Erfolg. Bei dem Täter soll es sich laut Polizei um einen Mann zwischen 18 und 20 Jahren handeln. Er ist von schmaler Statur, etwa 1,70 Meter groß und hat eine dunkle Hautfarbe. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarzes, kleinkariertes Hemd und eine dunkle Hose.

Gegen 15 Uhr hatte eine weitere Hausbewohnerin in Noertzingen einen unbekannten Mann bei der Polizei gemeldet, der sich hinter ihrem Haus befand. Eine Fahndung blieb erfolglos. Ob es sich um dieselbe Person handelt, ist unklar.



Versuchter Einbruch durch Zeugen verhindert

In Esch/Alzette wollte sich am Donnerstagabend ein Mann gegen 22 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Rue Micky Bintz-Erpelding im Erdgeschoss verschaffen. Als zwei Männer ihn davon abhalten wollten, durch ein Fenster einzusteigen, zog der Einbrecher ein Taschenmesser und flüchtete. Die Polizei konnte den Mann nicht fassen.

Einbrecher bei versuchtem Einbruch gefaßt

Auch in der Hauptstadt versuchte am Donnerstag Abend ein Mann gegen 22.40 Uhr an der Rue Aldringen in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Er wurde festgenommen, ihm drohen juristische Konsequenzen.

Unbekannter will in Supermarkt einbrechen



Am Donnerstagabend wollte ein Mann in Luxemburg-Stadt kurz vor 23 Uhr in einen Supermarkt in der Rue Charles IV einbrechen. Eine Frau beobachtete ihn beim Aufbrechen der Tür und verständigte daraufhin die Polizei. Als diese am Einsatzort eintraf, versuchte der Mann sich im hinteren Teil des Ladens zu verstecken - vergebens. Der Einbrecher wurde festgenommen und stand am Freitagvormittag vor Gericht.