Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen am Samstag

Auf den Straßen in Luxemburg wurden am Samstag mindestens drei Menschen bei Unfällen verletzt.

(sas) - Am Samstag wurden im Straßenverkehr mehrere Menschen bei Unfällen verletzt, wie der Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) meldet:



Am frühen Samstagmorgen gab es einen Verletzten als an der Route de Remich in Luxemburg-Stadt kurz vor 6.00 Uhr zwei Autos kollidierten. Um 09.43 Uhr wurde in Diekirch an der Rue de Larochette eine Person bei dem Zusammenstoß mehrerer Autos verletzt. Verwundet wurde am Mittag um 15.11 Uhr auch ein Motorradfahrer, bei einem Sturz mit dem Gefährt.