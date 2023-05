Filmreife Szenen spielten sich am Samstag unweit der luxemburgischen Grenze ab. Die Spur führt ins Drogenmilieu.

Fünf Verletzte

Mehrere Verletzte bei Schießerei in Villerupt

(TJ) - Am frühen Samstagabend kam es in Villerupt, unweit der luxemburgischen Grenze, zu einer Schießerei auf offener Straße. Das meldet France Bleu am Sonntag. Das Drama spielte sich auf dem Place Jeanne d'Arc, mitten im Zentrum ab.

Nach ersten Informationen sei der vermummte Täter mit einem Auto abgesetzt worden und habe eine Gruppe junger Menschen unter Beschuss genommen. Der Platz wird gerne für Drogendeals aufgesucht.

Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Eine Person erlitt einen Kopfschuss, zwei weitere im Bauchbereich. Eine etwa dreißig Jahre alte Frau wurde von einem Querschläger getroffen. Ein Verletzter ist minderjährig. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, man habe 15 bis 20 leere Patronenhülsen gefunden, die Schüsse seien aus einer automatischen Waffe abgefeuert worden. Der Täter flüchtete nach der Tat.

Die Polizei war den ganzen Abend mit einem Großaufgebot vor Ort und sicherte die Spuren. Laut dem Bürgermeister von Villerupt liege die Vermutung einer Abrechnung im Drogenmilieu nahe.

