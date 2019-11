Zu drei Verkehrsunfällen mit Personenschaden mussten die Rettungskräfte zu Beginn des Wochenendes ausrücken.

Mehrere Unfälle seit Freitagabend

Tom RUEDELL

Drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden beschäftigten die Luxemburger Rettungskräfte zum Auftakt des Wochenendes. Am späten Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr stießen auf der RN 6 zwischen Mamer und Capellen zwei Autos zusammen, zwei Menschen wurden hier verletzt.

Kurz nach 2 Uhr in der Nacht zum Samstag fuhr ein Autofahrer in Breidfeld gegen eine Hauswand und verletzte sich dabei. Kurz darauf überschlug sich ein Fahrzeug auf der A4 in Richtung Esch auf Höhe der Ausfahrt Foetz. Auch hier wurde eine Person verletzt.