Nach den ergiebigen Regenfällen während der Nacht sind einige Straßen unpassierbar.

Am Dienstagmorgen

Hochwassermeldedienst gibt Vorwarnung aus

Nach den ergiebigen Regenfällen während der Nacht sind einige Straßen unpassierbar.

(TJ) - Die heftigen Regenfälle seit Montagabend haben Flüsse und Bäche anschwellen lassen, sodass einige Strecken am Dienstagmorgen gesperrt werden mussten. Bislang wurden bis zu 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter über 24 Stunden gemessen.

Der Hochwassermeldedienst hat am Dienstagmorgen eine Vorwarnung ausgegeben. Es wird allgemein angenommen, dass die Niederschläge sich noch bis in den Nachmittag hineinziehen werden, was ein weiteres Anschwellen der Flüsse und Bäche mit sich bringen könnte. Bis am Nachmittag sollen noch bis zu 10 weitere Liter Wasser fallen. In Pfaffenthal, Mersch und Ettelbrück soll die Warnstufe 1 am Vormittag erreicht werden, dasselbe gilt für die Pegel Reichlingen und Bissen an der Attert sowie Diekirch und Bollendorf an der Sauer. Am frühen Abend sollen an der unteren Sauer und in Hesperingen (Alzette) die Höchststände erreicht werden. Der staatliche Wetterdienst météolux hat indes am Dienstagmorgen eine „Alerte orange“-Warnung ausgegeben, was im Klartext ein geringes Hochwasser mit lokalen Überschwemmungen bedeutet.

Sehen Sie hier die aktuellen Pegelstände





Folgende Straßen sind am Dienstagmorgen überflutet:

N1 zwischen Reisdorf und Wallendorf-Brück

N4 zwischen Gasperich und Leudelingen

N17 zwischen Tandel und Bleesbrück

N24 zwischen Nördingen und Hüttingen

CR101 zwischen Schoenfels und Kopstal

Rue d'Alzingen in Syren (CR154)

CR132 von Gonderingen nach Ernster

CR303 im Bereich von Obercolpach

CR345 zwischen Colmar-Berg und Welsdorf (hier sind Gullydeckel aufgedrückt worden)

Entlang des CR101/Route de Fischbach in Lintgen kam es zu einem Erdrutsch, sodass größere Gesteinsbrocken auf der Fahrbahn liegen.

Im Laufe des Dienstagmorgen sollen sich das Wetter beruhigen, sodass sich die Lage im Laufe des Tages beruhigen dürfte. Die Administration de la Gestion de l'Eau war am Montag in Bereitschaft gegangen, nachdem die Meteorologen vor starken Niederschlägen gewarnt hatten.

Im Allgemeinen warnt der ACL vor stehender Nässe und der damit einhergehenden Aquaplaninggefahr. Es gilt, den Fahrstil an die erschwerten Bedingungen anzupassen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.