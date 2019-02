Mehrere Straßensperrungen in der Hauptstadt

Bis zum nächsten Wochenende müssen Verkehrsteilnehmer etwas Geduld mitbringen, wenn sie in Bonneweg und Gasperich unterwegs sind.

Da die Arbeiten zur Erneuerung am Pont Buchler in die zweite Phase gehen, wird der Zubringer in Höhe der Route de Thionville Richtung Stadtzentrum von Samstagmorgen 6 Uhr bis kommenden Sonntag um 18 Uhr gesperrt.



Und auch am Ban de Gasperich sind Straßensperren vorgesehen. Ab dem Kreisverkehr an der Route d' Esch wird der Streckenabschnitt des Boulevard F.W. Raiffeisen in Richtung Kockelscheuer sowie die Rue Lise Meitner und die Rue Robert Stumper am Sonntag von 6 bis 15 Uhr gesperrt.



In beiden Fällen werden Umleitungen ausgeschildert ...