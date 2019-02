Am Wochenende müssen Verkehrsteilnehmer am Kreisel Irrgarten sowie am Verteiler Helfenterbréck etwas Geduld mitbringen.

Mehrere Straßen am Wochenende gesperrt

Am Wochenende müssen Verkehrsteilnehmer am Kreisel Irrgarten sowie am Verteiler Helfenterbréck etwas Geduld mitbringen.

Von Freitagabend 20 Uhr bis Sonntag 14 Uhr wird die Ausfahrt N7 von der Autobahn A1 in Richtung Kreisverkehr Irrgarten teilweise gesperrt sein. Wie die Straßenbauverwaltung mitteilt bleibt der Bypass der Ausfahrt nach Sandweiler geöffnet. Der Verkehr wird über die N2 und den Kreisel Sandweiler umgeleitet.

Auch der Verteiler Helfenterbrück Richtung Luxemburg wird am Samstag zwischen 8 und 12 Uhr für den Verkehr geschlossen. Umleitungen werden hier ebenfalls ausgeschildert sein.

Foto: Straßenbauverwaltung