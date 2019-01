Mehrere Serienbrandstifter am Werk

Zehn Autos sind seit dem 30. Dezember im Großraum Hesperingen in Flammen aufgegangen. Es ist klar: Hier ist ein Feuerteufel unterwegs. Und es scheint nicht der einzige zu sein.

„Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen“: Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass solche Meldungen zu Bränden ihren Weg in die Presse finden. Mal sind Mülltonnen betroffen, mal Papiercontainer, mal Fahrzeuge. Gebäude sind seltener. Der Höhepunkt der jüngsten Brandserie geht auf gestern zurück. Auf einem etwas abgelegenen Parkplatz in der Route de Thionville in Alzingen ging um 4 Uhr ein Kleinwagen in Flammen auf. Drei weitere Autos wurden teils schwer beschädigt.

Im Raum Bonneweg, Hesperingen, Bettemburg, Ellingen, Remerschen und Schengen gab es in den letzten Monaten eine Reihe von Bränden, bei denen zumindest der Verdacht besteht, dass ihnen ein krimineller Ursprung zugrunde liegen könnte ...