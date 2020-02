Die Police grand-ducale meldet mehrere Einsätze wegen körperlicher Gewalt zum Auftakt des Wochenendes.

Mehrere Schlägereien in der Nacht zum Samstag

Die Polizei musste in der Nacht zum Samstag wegen mehrerer Schlägereien ausrücken. Den Auftakt machte 20.15 Uhr im hauptstädtischen Bahnhofsviertel eine Schlägerei zwischen zwei Gästen einer Kneipe. Auslöser war ein verschüttetes Bier woraufhin einer der Streithähne mit einem Stuhl auf den anderen einschlagen wollte. Während des anschließenden Handgemenges wurde der aggressive Gast aus dem Lokal verwiesen, konnte sich aber dort nicht beruhigen. Die Polizisten mussten den Mann immobilisieren und in die Ausnüchterungszelle bringen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann auch eine geringe Menge Marihuana dabei hatte.

Kurz vor Mitternacht ging es für die Beamten wieder ins Bahnhofsviertel. Dort trafen die Beamten auf zwei Männer, einer mit nacktem Oberkörper, der andere mit zerrissenem Hemd und seinem Gürtel in der Hand. Auch für diese beiden endete die Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Gare, die dritte: Gegen 5 Uhr am Morgen wurde eine "Meinungsverschiedenheit" in einem Schnellimbiss in der Avenue de la Gare gemeldet. Als die Unruhestifter aus dem Lokal verwiesen wurden, tobten sie auf der Straße weiter. Einer der beiden war beim Eintreffen der Polizei derart aufgebracht, dass entschieden wurde ihn aufgrund seines Zustandes im Passagearrest unterzubringen. Möglicher Grund für die Aufregung: Bei dem Mann wurde eine geringe Menge Kokain sichergestellt. Das hatte eine Anzeige zur Folge.

Kurz vor 6 Uhr wurde eine Schlägerei im Parkhaus Bouillon gemeldet, eine Person wurde verletzt und musste von Sanitätern vor Ort behandelt werden.