Mehrere Kleinkriminelle machten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die luxemburgische Hauptstadt unsicher.

Mehrere Raubüberfälle in der Oberstadt

Mehrere Kleinkriminelle machten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die luxemburgische Hauptstadt unsicher.

(SC) - Der erste Vorfall ereignete sich um kurz vor Mitternacht. Ein Mann, der am Boulevard Royal unterwegs war, wurde von zwei unbekannten Tätern angegriffen und ausgeraubt. Die zwei Männer, nach denen nun gefahndet wird, entwendeten Bargeld und die Kreditkarte des Opfers bevor sie sich in Richtung Stadtpark davon machten.

Luxemburg-Stadt: Gewaltätiger Überfall im Park Auf dem Gelände des hauptstädtischen Parks wurde am Montagnachmittag ein junger Mann von drei Unbekannten ausgeraubt und zusammengeschlagen.

Ähnlich erging es einem Mann, der sich gegen 2.00 Uhr ebenfalls in der Oberstadt aufhielt. An der Place de Saint Esprit wurde er von gleich fünf bis sechs Personen angegriffen und ausgeraubt. Die Täter ließen das Mobiltelefon des Opfers mitgehen und machten sich in Richtung Grund aus dem Staub.

Nur etwa eine Viertelstunde später wurde ein Mann am Krautmarkt ausgeraubt. Er befand sich vor einem Lokal, als er plötzlich von mehreren Männern angegriffen wurde. Sie nahmen ihm sein Mobiltelefon ab und verschwanden in Richtung Rue d'Eich.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt, lief die Fahndung in allen drei Fällen vorerst negativ. Es wurden Untersuchungen in die Wege geleitet.