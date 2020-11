Mehrmals schlugen Täter im Laufe des Sonntags zu. In zwei Fällen wurden die Opfer mit einem Messer bedroht.

Mehrere Raubüberfälle am Sonntag

(m.r.) - Im Laufe des Sonntags wurden mehrere Raubüberfälle begangen. So wurde gegen 15.15 Uhr ein Jugendlicher im Hautpstadtviertel Pfaffenthal in der Standseilbahn von zwei Männern mit einem Messer bedroht und bestohlen. Die Täter zwangen ihn nicht nur seine Wertgegenstände auszuhändigen, sondern auch private Daten preiszugeben. Sie flüchteten anschließend von Kirchberg aus in Richtung Limpertsberg. Eine Fahndung verlief erfolglos, die Polizei hat aber eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Einer der Männer hat einen dunklen Teint, eine Zahnlücke, sprach Luxemburgisch und trug dunkle Kleidung - unter anderem eine Jacke ohne Pelz der Marke Canada Goose und schwarz-graue Nike Air Max. Der zweite Täter sprach ebenfalls luxemburgisch. Er hat einen hellbraunen Teint und ist 1,85 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jogginghose, schwarze Sneakers und eine Jacke mit Pelz der Marke Canada Goose. Hinweise werden von der Polizei Luxemburg (Tel: (+352)244401000 oder per E-Mail: police.luxembourg@police.etat.lu) entgegengenommen.

Wieder mit Messer bedroht

Zu einem weiteren Raubüberfall kam es indes zwischen 16.15 und 17.15 Uhr auf dem Friedhof St. Joseph in Esch/Alzette. Eine Gruppe junger Männer bedrohte dort mehrere Jugendliche mit einem Messer. Die Täter flüchteten mit zwei Jacken und zwei Handys.

Auch in diesem Zusammenhang hat die Polizei eine Täterbeschreibung veröffentlicht. Einer der Täter ist zwischen 16 und 18 Jahren alt. Er hat einen dunklen Teint, ist korpulent und etwa 1,70 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke der Marke Moncler und eine Gucci Umhängetasche. Auch der zweite Täter hat eine dunkle Hautfarbe. Er ist dünn und zwischen 1,85- und 1,90 Meter groß. Er trug dunkle Kleidung und einen Mundnasenschutz. Der dritte Täter hat laut Polizei einen hellbraunen Teint. Auch er ist zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und trug dunkle Kleidung und einen Mundnasenschutz.

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Esch/Alzette (Tel: 24450 1000 oder per E-Mail: police.esch@police.etat.lu) entgegen.

Fahndung verläuft erfolgreich

Nicht alle Täter konnten am Sonntag flüchten. Bei einem dritten Überfall gelang der Polizei die Festnahme der mutmaßlichen Täter. Sie sollen in der Rue de Luxembourg auf dem Schulhof des Escher Viertels Lallingen drei Jugendlichen aufgelauert und diese angegriffen haben.

Vier Tatverdächtige wurden gelegentlich einer Fahndung unweit des Tatortes in Polizeigewahrsam gebracht. Etwas später konnte ein weiterer Tatverdächtiger auf einem Parking in der Rue Caspar-Mathias Spoo in Schifflingen gestellt werden. Bei dem Mann soll es sich um den Anführer der Gruppe handeln. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet. Gegen alle anderen Beteiligten wurde Strafanzeige erstellt.

