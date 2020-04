Mehrere Radfahrer verletzt

In den vergangenen Tagen kam es zu gleich mehreren Unfällen mit Radfahrern. Diese wurden jeweils verletzt.

(mth/SH) - Viele Menschen nutzen das schöne Wetter derzeit, um Rad zu fahren. Dabei kam es in den vergangenen Tagen allerdings zu mehreren Unfällen.

In der Rue Massen in Ulflingen stürzte am Samstag gegen 17 Uhr ein Radfahrer und zog sich dabei ernsthafte Verletzungen zu. Er musste medizinisch betreut werden.

In der Rue de Diekirch in Tandel wurde gegen 17.40 Uhr ein Radfahrer von einem Auto erfasst und verletzt. Eine Fahrerin hatte abbiegen wollte, währen ein Radfahrer den Berg hinunterfuhr. Er konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und prallte gegen die Fahrerseite des Wagens. Der Radfahrer kam zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus.

Bereits am Freitag war in der Rue d'Ellange in Elvingen ein Radfahrer verunfallt. Er war in Richtung Ellingen-Gare unterwegs. Ein Traktorfahrer, der aus einem Feldweg fuhr, hatte den Radfahrer übersehen. Dieser überschlug sich daraufhin und wurde verletzt. Auch er kam ins Krankenhaus. Nicht geklärt werden konnte, ob es zu einem Zusammenstoß gekommen war oder ob ein Bremsmanöver den Sturz herbeigeführt hatte.

