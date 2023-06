Die Nacht vor dem Nationalfeiertag war in der Hauptstadt keine ganz ruhige.

Polizeibericht

Mehrere Polizeieinsätze wegen Gewalt und Diebstahl

Die Nacht vor dem Nationalfeiertag war in der Hauptstadt keine ganz ruhige.

Die hauptstädtische Polizei meldet am Freitag mehrere Einsätze, bei denen gewalttätige Auseinandersetzungen der Grund für ein Eingreifen waren.

Gewaltsame Diebstähle

Gegen 1 Uhr am Freitag wurde eine Schlägerei zwischen dem Rond-Point Schuman und dem Pont Grand-Duchesse Charlotte gemeldet. Ein Unbekannter schlug einem Fußgänger eine Flasche ins Gesicht und verletzte ihn so am Auge. Der Krankenwagen transportierte den Verletzten ins Krankenhaus, wo die Beamten dann das Opfer antrafen. Der Mann konnte keine genaue Fluchtrichtung des Täters angeben. Eine Anzeige wurde aufgenommen.



Am frühen Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr wurde ein Mann am Aldringer von zwei Personen in ein Gespräch verwickelt. Unvermittelt rissen die beiden dem Mann die Armbanduhr vom Handgelenk und flohen Richtung Place d’Armes.

Gegen 3.30 Uhr bekam ein Mann auf dem Parking in Merl Schläge auf den Kopf und ins Gesicht. Anschließend wurden ihm die Brieftasche, das Handy und der Fahrzeugschlüssel gestohlen.

Schlägerei

Auf der Place de la Gare wurde eine Streife gegen 1.50 Uhr Zeuge einer Schlägerei zwischen vier Personen. Die Polizisten schlichteten den Streit und mussten einen Mann, der alkoholisiert war, in der Ausnüchterungszelle unterbringen, weil er eine Gefahr für sich selbst und andere darstellte und die öffentliche Ordnung störte.

