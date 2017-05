(SH) - Weil sie aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum die Kontrolle über sich selbst verloren hatten, wurden in den vergangenen Stunden mehrere Personen im Arrest untergebracht.



An einer Tankstelle in Esch/Alzette belästigte ein betrunkener Mann am frühen Montagmorgen die Kunden. Den Aufforderungen der Angestellten, die Tankstelle zu verlassen, kam der Mann nicht nach. Auch an die mündliche Anweisung der Polizei hielt er sich nicht. Die Beamten begleiteten ihn demnach nach draußen. Da er die Beamten bedrohte, provozierte und beleidigte, wurde der Mann in der Arrestzelle untergebracht.

Gleiches Schicksal erlitt ein Mann, der am Sonntagabend am Bahnhof in Luxemburg Sicherheitsbeamte anpöbelte und lauthals schrie. Auch er hatte zu viel Alkohol getrunken.



Ebenfalls betrunken war ein Mann, der in der Nacht zum Montag mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war. Zuerst warf er eine Dose gegen einen Gelenkbus, dann bedrohte er einen Busfahrer in Gebärden, bevor er schlussendlich gegen die Fensterscheibe eines Busses hämmerte. Nachdem die Polizeibeamten mehrmals eingreifen mussten, brachten sie den Mann im Arrest unter.



