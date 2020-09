Vier Mehlsorten werden am Freitag wegen erhöhter Pestizidbelastung zurückgerufen.

Lokales 4

Mehrere Mehlsorten wegen Pestizidbelastung zurückgerufen

Vier Mehlsorten werden am Freitag wegen erhöhter Pestizidbelastung zurückgerufen.

(SC) - Wie die Lebensmittelsicherheit am Freitagnachmittag mitteilt, werden vier Mehlsorten der Marken „Sozie“, „Soubry“ und „Boni Selection“ wegen einer zu hohen Pestizidbelastung der Sesamkerne zurückgerufen. Bei regelmäßigem Verzehr geht das Pestizid Ethylenoxid mit einem erhöhten Krebsrisiko einher. Die betroffenen Mehle werden in Luxemburg an mehreren Verkaufsstellen angeboten.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Sécurité alimentaire

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Sécurité alimentaire Foto: Sécurité alimentaire Foto: Sécurité alimentaire Foto: Sécurité alimentaire

Farine „Pain low carb“ der Marke „Sozie“ 2,5 Kilo, Lot: 3000010404, Numéro d’article: 25000204 Farine „All-in Mix pour Pain foncé 9 céréales“ der Marke „Soubry“ 1 Kilo, Date limite de consommation: 31/12/2020, Lot: 74822 Farine „Mélange pour Pain Foncé 9 céréales“ der Marke „Soubry“

2 Kilo, Date limite de consommation: 30/04/2021; 31/05/2021, Lot: 74555; 75297 Farine „Mélange 9 céréales pour pain foncé“ der Marke „Boni Selection“ Date de durabilité minimale: 31/5/2021, Numéro d’article: 12640, Lot: 75296











Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.