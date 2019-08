Am Donnerstag gab es in Luxemburg mehrere Gewalttaten, bei denen Menschen zu Schade kamen.

Mehrere gewalttätige Übergriffe am Donnerstag

Am Donnerstag gab es in Luxemburg mehrere Gewalttaten, bei denen Menschen zu Schade kamen.

(SC) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Grund war eine Vorfahrtsangelegenheit auf einem Parkplatz in der Rue de l'Industrie in Diekirch. Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, später dann auch zu Handgreiflichkeiten. Ein Fahrer wurde von dem anderen Verkehrsteilnehmer gewaltsam am Hals gepackt und in angrenzendes Gebüsch gestoßen. Das Opfer wehrte sich daraufhin und verpasste seinem Angreifer eine Backpfeife. Nach der Auseinandersetzung wurde die Polizei davon in Kenntnis gesetzt und Klage eingereicht.

Körperverletzung: Polizisten verurteilt Wegen Körperverletzung während einer Schlägerei vor einer Diskothek in Hollerich sind am Montag drei Polizisten und ein Soldat zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt worden.

Gegen 19.30 Uhr wurden in Luxemburg-Stadt zwei Jugendliche von einer Gruppe von 10 bis 15 Männer angegriffen und ausgeraubt. Die Opfer wurden zu Boden gestoßen, einem der beiden Jugendlichen wurden zusätzlich Schläge ins Gesicht verpasst. Die Polizei konnte in einer Fahndung später sechs Personen aufgreifen, die auf die Beschreibungen der Opfer passten und auch von ihnen wiedererkannt wurden. Einer der festgenommenen Männer war der Angreifer. Die restlichen fünf Männer waren nicht aktiv beteiligt, sondern standen während der Tat lediglich tatenlos daneben. Die gestohlene Brieftasche des Opfers konnte bei den Beteiligten sichergestellt werden und wurde von der Polizei beschlagnahmt. Es wurde ein Protokoll errichtet.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem weiteren Übergriff, diesmal in einer Tankstelle in der Route d'Arlon in Rombach/Martelange. Gegen 2.40 Uhr brach zwischen zwei Männern und einer Gruppe Jugendliche eine Schlägerei aus. Beide Seiten waren laut Polizeibericht alkoholisiert und provozierten sich gegenseitig. Einer der Männer und einer der Jugendlichen gerieten aneinander und prügelten sich so heftig im Inneren der Tankstelle, dass sie sich dabei nicht nur gegenseitig verletzten, sondern auch Ware beschädigten. Die Schlägerei endete erst, als der Mann bewusstlos zu Boden ging. Die Jugendlichen machten sich daraufhin aus dem Staub. Der verletzte Mann musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Es wurde Strafanzeige gestellt.