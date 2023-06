In Bartringen und Strassen wurde im großen Stil kontrolliert, einige Fahrer fielen durch ihren Fahrstil auf.

Aus dem Polizeibericht

Mehrere Fahrer positiv auf Alkohol getestet

(TJ/C.) - Die Polizei musste in den vergangenen Stunden mehrere Fahrer wegen Alkoholkonsums verwarnen. Ein Automobilist, der gegen 18 Uhr in Contern mit einem anderen Fahrzeug kollisiert war, flüchtete zunächst ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte wenig später auf einem Parkplatz ermittelt werden. Er stand unter Alkoholeinfluss und musste seinen Führerschein abgeben. Zudem war er leicht verletzt, sodass er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Kurz vor Mitternacht wurde in Windhof, an der Kreuzung der Rue de Koerich mit der Rue d’Arlon, ein verunfallter Wagen gemeldet. Der Wagen stand mit abgerissenem Vorderrad inmitten der Kreuzung. Beim Fahrer verlief der Alkoholtest positiv, sein Führerschein wurde eingezogen und ein Unfallprotokoll wurde erstellt.

Ebenfalls kurz vor Mitternacht wurde auf der Autobahn A7 in Richtung Norden ein Autofahrer aufgrund seiner Fahrweise gemeldet. Er konnte Höhe des Merscherberg gestoppt werden. Bei der Kontrolle verlief der Alkoholtest beim Fahrer positiv und sein Führerschein wurde eingezogen, Strafanzeige wurde erstellt.

Um 02.30 Uhr wurde in der Avenue de la Liberté in Luxemburg ein Autofahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert, der Alkoholtest verlief positiv. Führerscheinentzug und Strafanzeige waren die Folgen.

Kurz nach 4 Uhr wurde in Wormeldingen ein Fahrer, der hinter dem Steuerrad eingeschlafen war, kontrolliert. Auch bei ihm verlief der Alkoholtest positiv.

Kurz vor 5 Uhr wurde eine Polizeistreife auf der Autobahn A3 in Richtung Frankreich von einem Autofahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit überholt. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen wenig später stoppen. Auch hier war der Alkoholtest positiv.

Kontrollen in Bartringen und Strassen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden in der Route d'Arlon in Strassen und in der Route de Longwy in Bartringen zwischen 23 Uhr am Freitagabend und 3 Uhr am Samstag Kontrollen organisiert. 181 Fahrer mussten in ein Ethylometer pusten, in sechs Fällen war der Befund positiv, zwei Fahrer mussten ihre Fahrerlaubnis an Ort und Stelle abgeben.

