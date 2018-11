Zwischen Freitag und Samstag kam es in Luxemburg zu mehreren Einbrüchen.

Mehrere Einbrüche in Privatwohnungen

In Senningerberg kletterte gegen 18.45 Uhr ein Unbekannter an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses in der rue des Residences auf den Balkon und verschaffte sich Zutritt in die Wohnung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Resultat.

In Echternach kletterte in der rue Gregoire Schouppe zwischen 19 Uhr und 1 Uhr ein Unbekannter die Regenrinne zum Balkon einer Wohnung im ersten Stock hoch, hebelte dort die Terrassentür auf und gelangte so in die Wohnung.

In der Rue du Mont St. Jean in Kayl fand zwischen 15.45 Uhr und 19.30 Uhr ein Hauseinbruch statt.

Auch in Moersdorf kam es zwischen 17.00 Uhr und 23.45 Uhr in der Rue Jean Brachmond zu einem Einbruch.