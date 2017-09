(m.r.) - Am Montagnachmittag hat eine Hausbewohnerin einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Auf der Suche nach Wertgegenständen betrat der dreiste Dieb auch das Schlafzimmer, in dem die Frau gerade schlief.

Durch die Anwesenheit des Einbrechers erwachte sie und fing an zu schreien. Daraufhin ergriff der Einbrecher die Flucht. Der Täter war es über eine Kellertür an der Hausrückseite gelungen, sich Zugang zu dem Gebäude in der hauptstädtischen "Rue Jean Schaack" zu verschaffen.



Nachbarin reagiert auf Alarm



In der "Rue Matthias Weistroffer" in Kockelscheuer meldete eine Einwohnerin gegen 21.40 Uhr einen Einbruch in das Haus ihrer Nachbarn. Gemeinsam mit einer Hundestaffel durchsuchten mehrere Polizeistreifen das Haus und die Umgebung. Von den unbekannten Tätern fehlte allerdings jede Spur.



Der oder die Täter verschafften sich mittels einer Leiter Zugang auf einen Balkon und gelangten so in das Hausinnere. Dabei wurde eine Alarmanlage ausgelöst, wodurch die Nachbarin aufmerksam wurde.

Vier Einbrüche in einem Mehrfamilienhaus



Ein bis mehrere unbekannte Täter verschafften sich am Montagnachmittag Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der "Avenue Guillaume" in Luxemburg. Dort brachen sie gleich in vier Wohnungen ein. Die Einbrecher brachen jeweils die Eingangstür der Wohnungen auf. Bei einer fünften Wohnung gelang es ihnen dies jedoch nicht.