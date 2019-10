Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde mehrmals in Luxemburg eingebrochen.

Mehrere Einbrüche am Wochenende

(mth) - Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde mehrmals in Luxemburg eingebrochen.

In der Rue Charles VI in Luxemburg stieg ein unbekannter Täter durch die Eingangstür in eine Bäckerei ein und entwendete dort Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt.

In der Rue de la Piscine in Redingen an der Attert verschaffte sich ein Täter auf unbekanntem Weg Eintritt in eine kommunale Werkstatt. Hier brach er mehrere Schränke auf und entwendete diverse Gegenstände.

Auf einer Baustelle in der Gewerbezone in Echternach brachen Unbekannte in vier Container ein und stahlen verschiedene Gegenstände.

Auf einer anderen Baustelle in der Rue Erasme in Luxemburg-Kirchberg zerschnitten Unbekannte einen Zaun und beschädigten Material.

Einen weiteren Einbruch gab es in einer Firma auf dem Eurohub-Gelände in Düdelingen. Die Einbrecher entwendeten auch hier Werkzeuge.

In allen Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.