Mehrere Einbrüche am Wochenende

Die Polizei meldet über das vergangene Wochenende mehrere erfolgreiche und versuchte Einbrüche.

In Dippach, rue René Geysen kam es am Samstag zwischen 13.30 und 16 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, ebenso in Steinfort in der rue de Schwarzenhof zwischen 17 und 22 Uhr. Glück hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Cents, rue Nicolas Margue. Hier bohrten der oder die Täter gegen 5.20 Uhr am frühen Sonntagmorgen ein Loch in die Tür und entriegelten den Griff. Weiter kamen sie nicht, denn die Alarmanlage wurde ausgelöst. Auch in Kleinbettingen in der rue du Park blieb es am Samstagabend gegen 19.20 Uhr beim Versuch.

Erfolg hatten die Einbrecher dagegen in einer Etagenwohnung in Esch-Alzette, am Samstagnachmittag zwischen 13.30 und 20.15 Uhr. Hier konnten sie unter anderem ein graues Macbook pro und ein Ipad Mini3 mit schwarzen Streifen mitnehmen.

Nicht genau eingrenzen lässt sich die Tatzeit eines Einbruchs in Walferdingen in der rue de Helmsange. Hier schlugen die Ganoven zwischen dem 14. Juli und Sonntag, dem 21. Juli zu.