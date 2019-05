Einbrecher in Luxemburg hatten ein geschäftiges Wochenende: Am Sonntag und am Montag wurde in mehrere Gebäude eingebrochen.

Mehrere Einbrüche am Sonntag

(SC) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Allerborn in ein Firmengebäude eingebrochen. Eine Seitentür wurde beschädigt um sich Zugang ins Innere des Gebäudes zu verschaffen. Die Einbrecher durchwühlten die Büroräumlichkeiten und ein Geschäft. Der Inhalt eines Geldschrankes sowie 12 Motorsägen der Marke Husqvarna wurden hierbei entwendet. Sollten im Internet fragwürdige Anzeigen in Bezug auf den Verkauf solcher Motorsägen auftauchen, könne dies der Polizei mitgeteilt werden.



Zwei Führerscheinentzüge am Sonntag Zwei Fahrer mussten am Sonntag ihren Führerschein abgeben, nachdem sie sich betrunken ans Steuer gesetzt hatten.

Ein weiterer Einbruch trug sich in Bartringen zu. Dort wurde übers Wochenende in ein Gebäude eingebrochen, in dem sich mehrere Büroräume befinden. Die Beamten der Spurensicherung konnten das Einbruchswerkzeug am Tatort sichern.



Am Montagmorgen musste ein Hundebesitzer in Differdingen feststellen, dass Einbrecher während seines morgendlichen Spazierganges in seine Wohnung eingebrochen sind. In Rollingen wurden bei einem Einbruch in ein Haus mehrere Heizkörper entwendet. Auch in Schifflingen wurde am Montagmorgen in eine Wohnung eingebrochen.

Die Polizei weist am Montag erneut darauf hin, dass es im Falle eines Einbruchs wichtig ist, die Polizei unverzüglich zu alarmieren und den Tatbereich wenn möglich unverändert zu belassen. Auch Gegenstände sollten nicht angefasst werden, um eventuelle Spurenträger nicht zu beeinträchtigen.