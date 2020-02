Wie die Polizei am Sonntag meldet, wurde am Samstag in mehrere Häuser eingebrochen.

Mehrere Einbrüche am Samstag

Wie die Polizei am Sonntag meldet, wurde am Samstag in mehrere Häuser eingebrochen.

(rc) - Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in einem Einfamilienhaus in Mondorf gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich durch ein Fenster Eintritt in das Innere des Hauses verschafft. Die Polizei ermittelt.

Am Abend wurde dann in Erpeldingen (Gemeinde: Bous) ein weiterer Fall gemeldet. Dort sind Diebe in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

In Luxemburg-Stadt, in den Vierteln Limpertsberg und Hollerich, hatten sich Einbrecher am Abend ebenfalls Eintritt in Wohnungen verschafft.

Die Polizei weist darauf hin, dass Informationen und Ratschläge zur Einbruchsprävention auf ihrer Webseite unter diesem Link zu finden sind.