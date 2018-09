In den kommenden Tagen wird wieder auf Luxemburgs Straßen gearbeitet. Über das Wochenende soll zwischen der Aire de Berchem und dem Gaspericher Kreuz der Fahrbahnbelag erneuert werden.

Mehrere Baustellen am Wochenende

(m.r.) - Im Laufe des Wochenendes wird auf der A3 zwischen der Aire de Berchem und dem Gaspericher Kreuz der Fahrbahnbelag erneuert. Aus diesem Grund ist auf dem Streckenabschnitt von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, für beide Fahrtrichtungen jeweils nur eine Spur befahrbar. Die Verkehrsteilnehmer, die aus der Richtung Trier über die A1 kommen, werden ab dem Gaspericher Kreuz auf den Kreisverkehr Gluck umgeleitet. Von dort können sie auf die A3 gelangen.



Auch auf der A1 soll am Wochenende der Fahrbahnbelag erneuert werden. Dort beginnen die Einschränkungen für den Verkehr beim Verteiler Kirchberg am Freitag bereits um 19 Uhr und enden am Sonntag um 20 Uhr. Die Verkehrsteilnehmer, die von der Autobahn A7 nach Kirchberg fahren, werden ab der Kreuzung Grünewald über die Autobahn A1 bis zum Verteiler Hamm umgeleitet. Von dort können sie nach Kirchberg gelangen.