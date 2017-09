(str) - Windböen von bis zu 75 km/h haben am Mittwochvormittag bereits zu Verkehrsbehinderungen an mehreren Orten geführt. So stürzten in mehreren Landesteilen Bäume und Baustellenabsperrungen um.

So meldet der ACL seit 9 Uhr:



Auf der N22 zwischen Redingen und Ospern blockiert ein Baum teilweise die Fahrbahn.

blockiert ein Baum teilweise die Fahrbahn. Auf der N12 zwischen Siebenbrunnen und Bridel ist eine Fahrspur wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt.

ist eine Fahrspur wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt. Auf der N7 in Höhe von Lipperscheid liegen Baustellenabsperrungen in der Fahrbahn.

liegen Baustellenabsperrungen in der Fahrbahn. Auf der N14 zwischen Blumenthal und Reuland liegt ein Baum in der Strasse. Eine Fahrbahn ist blockiert.

Meteolux hat für den Zeitraum von 7 bis 18 Uhr die Warnstufe Gelb wegen starken Windes ausgegeben.



Ab 20 Uhr und bis Donnerstagmorgen gilt eine zweite Unwetterwarnung. Örtlich sollen bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter niedergehen.