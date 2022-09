Mehrere Zeitgenossen mussten seit Samstagnachmittag von den Ordnungskräften in die Schranken verwiesen werden.

Aus dem Polizeibericht

Mehrere Arreste und Fahrverbote

Die Polizei musste am Samstag und während der Nacht zum Sonntag mehrmals einschreiten. In den meisten Fällen war Alkohol im Spiel.

Viermal Arrest

Um 15.15 Uhr wurde am Samstag von einem Lokalbesitzer in der Rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gemeldet. An Ort und Stelle konnten die beiden Personen angetroffen werden, wobei eine zunehmend aufbrausend wurde und sich auch von den Polizeibeamten nicht beruhigen lassen wollte. Da der Mann zudem stark Alkohol getrunken hatte und eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden, ihn nach einer ärztlichen Untersuchung im Arrest unterzubringen.

In der Nacht auf Sonntag wurde ein Mann gemeldet, der in der Rue du Fort Neipperg in Luxemburg das Sicherheitspersonal eines Lokals anpöbeln würde. Er war bereits zuvor wegen seines aggressiven Verhaltens des Lokals verwiesen worden. An Ort und Stelle konnten die Polizeibeamten den sichtlich betrunkenen Mann antreffen, der sich nicht beruhigen wollte. Aufgrund seines Zustands wurde er im Arrest untergebracht.

Gegen 4.50 Uhr torkelte ein Mann auf dem Boulevard Kennedy in Esch/Alzette, als eine Polizeistreife an ihm vorbeifuhr. Zudem pöbelte er die Beamten an. Da er öffentliches Ärgernis erregte, wurde zunächst entschieden, ihn zu seiner nach Hause zu begleiten. Etwas später stießen die Polizeibeamten allerdings in der gleichen Straße wieder auf den Mann. Da er eine Gefahr für sich und andere darstellte wurde dementsprechend entschieden, ihn über die Nacht im Arrest unterzubringen.

In der Avenue J.-F. Kennedy in Luxemburg-Kirchberg wurde etwa zur gleichen Zeit ein Mann gemeldet, der dort die Terrassenstühle eines Lokal auf die Schienen der Tramlinie schmiss. Er konnte einige Meter entfernt angetroffen werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde auch er im Arrest untergebracht.

Fahrverbote

Auf der A7 wurde der Polizei am frühen Sonntag gegen 1.50 Uhr ein beschädigtes Fahrzeug gemeldet, dessen Fahrer eine auffällige und gefährliche Fahrweise hatte. Der Mann konnte kurze Zeit später gestoppt werden. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf, wollte allerdings keinen Alkoholtest durchführen, weshalb der Führerschein eingezogen wurde.

In der gleichen Nacht wurden die Polizeibeamten in der Rue Altrescht in Kayl auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches in der Mitte der Straße gesteuert wurde. In der Rue du Commerce konnte der Fahrer gestoppt und kontrolliert werden. Da er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde er einem Alkoholtest unterzogen. Aufgrund des positiven Resultats wurde der Führerschein eingezogen.

Bereits gegen 1.20 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fahrer auf, der im Val de Hamm in Luxmburg eine rote Verkehrsampel missachtete. Der Fahrer wurde gestoppt und kontrolliert und der Alkoholtest verlief positiv, weshalb Protokoll erstellt wurde.

Etwas später gegen 02.10 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Rue d'Audun in Esch/Alzette auf einen Fahrer aufmerksam, der sein Fahrzeug in Schlangenlinien steuerte. In der Rue des Acacias konnte der Fahrer gestoppt werden. Dieser gab zu, Alkohol getrunken zu haben, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Aufgrund des positiven Resultats wurde ihm ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

