(jag) - Der Erdboden, auf dem wir stehen, ist alles andere als tot: Tausende von Lebewesen bevölkern die Humusschichten, rund ein Viertel aller Biotope befindet sich unter unseren Füßen. Als Basis für die Lebensmittelproduktion, als Grund, auf dem wir bauen und leben und als Filter für unser Trinkwasser ist es in unserem ureigenen Interesse, die Böden zu schützen.



Und genau das hat das zuständige Ministerium getan, mit einem Gesetzentwurf zum Schutz der Böden im Land. „Andere europäische Staaten haben ohnehin seit längerem eine gesetzliche Regulierung in diesem Bereich“, so Umweltministerin Carole Dieschbourg. „Mit der aktuellen Gesetzesvorlage gehen Regierung und Umweltministerium also keinen Sonderweg“.



Viele Gesprächspartner



Keine einfache Aufgabe denn vorher mussten zahlreiche Ministerien, Verwaltungen und Interessengruppen zu beratenden Gesprächen einbezogen werden. Nach drei Jahren ist das Werk nun vollbracht. Hauptziele sind das Überwachen der Bodenqualität und das Ausarbeiten eines nationalen Schutzplanes, ähnlich wie beim Wasser- und Luftschutz. Immerhin werden jährlich in Luxemburg rund 200 Hektar Land verbaut. Zuerst wird ein Bodenregister geschaffen, um Informationen über den Istzustand zu erhalten.



Bei jedem Verkauf eines Geländes müssen diese Daten veröffentlicht werden. Zugleich werden Prozeduren für die rund 12.000 potenziell belasteten Gelände erarbeitet. In die Liste aufgenommen werden aber nur jene Grundstücke, die effektiv einen gewissen Belastungsgrad aufweisen und nicht bloß als Verdachtsfälle gelten. Bestätigt sich die Belastung nicht, kann das betreffende Stück Land aus dem Register entfernt werden. Es wird damit Schritt für Schritt der Wirklichkeit angepasst. Die Daten werden dann über das Geoportal als digitales Kartenmaterial veröffentlicht.



Besitzer, die ihr Gelände wegen dessen Vorgeschichte überprüfen lassen wollen, können bei der Umweltverwaltung eine finanzielle Unterstützung beantragen. „Dies alles verläuft komplett transparent und ist also damit sowohl im Sinne des Verkäufers als auch des potentiellen Käufers”, so Dieschbourg.



Verursacherprinzip stärken



Um die Sanierung belasteter Grundstücke voranzutreiben, soll das Verursacherprinzip bei neuen Verschmutzungen künftig konsequenter angewendet werden. Zugleich wird ein Rechtsrahmen für solche Gelände ausgearbeitet, dieser soll vor allem die Verantwortlichkeiten klären helfen. Rechtssicherheit gibt aber auch eine Bescheinigung, welche unbedenkliche Böden auch als solche kennzeichnet und böse Überraschungen nach dem Besitzerwechsel ausschließt.



Die Bescheinigung wird je nach Nutzart des Geländes nach unterschiedlichen Kriterien ausgestellt: Für künftige Wohngebiete gelten strikte Auflagen, für Industrieanlagen praktisch keine. Auch historische Belastungen von älteren Standorten werden hier ausgewiesen. Dem Grundstückbesitzer wird aber auch die Möglichkeit eingeräumt, Bodenbelastungen flexibel zu sanieren oder die Sanierung an die Entwicklungsgeschwindigkeit seines Bauprojektes anzupassen. Schließlich wird, beruhend auf den Erfahrenswerten, eine Liste von potentiell bodengefährdenden Aktivitäten erstellt.