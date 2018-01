(SH) - Aufgrund der internationalen Bedrohungslage werden seit dem 1. Dezember vergangenen Jahres am Flughafen Findel wieder verstärkte Identitätskontrollen durchgeführt. Damit es für Passagiere jedoch nicht zu verlängerten Wartezeiten kommt, wenn bei der Sicherheitskontrolle Identitätspapiere und Borddokumente in Augenschein genommen werden, hat sich der Flughafenbetreiber dazu entschieden, das Personal zu verstärken.

Wie aus der Antwort von Nachhaltigkeits- und Infrastrukturminister François Bausch auf eine parlamentarische Frage von Claudia Dall'Agnol (LSAP) hervorgeht, wird ein Teil der Kontrollen derzeit von Mitarbeitern von externen Unternehmen durchgeführt. Auf solche wurde auch bereits in Ferienzeiten sowie in Perioden, in denen mit hohem Passagieraufkommen zu rechnen ist, zurückgegriffen.

Künftig soll die Zusammenarbeit mit den externen Unternehmen jedoch eingeschränkt werden. Noch in diesem Jahr will Luxairport deshalb rund 40 neue Sicherheitskräfte einstellen.

