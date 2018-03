Mit neun Maßnahmen sollen die Radbenutzer besser geschützt werden.

Mehr Rechte für Radfahrer

Jacques Ganser Infrastrukturmminister François Bausch will das Rad als Verkehrsmittelweiter fördern und unterstützen. Mit neun Abänderungen in der Straßenverkehrsordnung werdn den Radfahrern mehr Rechte zugestanden.

Mit insgesamt neun Abänderungen im Code de la route will Infrastrukturminister François Bausch die Rolle des Fahhrades im Strassenverkehr stärken. "Wir haben uns die Situation in anderen europäischen Staaten angeschaut und dann Studien ausgerabeitet um zu sehen, was auf Luxemburg übertragbar ist", so Bausch. Als Konsequenz bekommen die Radfahrer ab dem ersten Mai vor allem mehr Rechte.



Mit am meisten Impakt auf die Radpraxis wird wohl das obligatorische Einhalten eines seitlichen Abstandes von anderthalb Metern beim Überholen sein. " Daraus ergibt sich, dass man auf die Gegenfahrbahn wechseln muss, wenn man Radfahrer überholt", so Bausch. Zugleich erlaubt es Radfahrer prinzipiell , außerorts zu zwei nebeneinander zu fahren. Innerorts ist dies auch erlaubt, allerdings nicht, wenn man überholt wird. "Auch Radfahrer wollen genau wie Autofahrer während der Fahrt miteinander reden", so Bausch.



Radpiste micht mehr obligatorisch



Weitere Änderung: Die Einführung von rechteckigen Anzeigetafeln für Radwege. Diese können dort angebracht werden, wo Radfahrer nicht notwendigerweise auf die Radpiste ausweichen wollen. Dies gilt vor allem für solche Verkehrsteilnehmer, die mit einem Rennrad unterweg sind und auf der Straße bleiben wollen, weil der Verkehr auf der Radpiste zu langsam ist. Allerdings wird dies nicht an allen Radwegen der Fall sein.

Eine weitere Neuerung betrifft spezielle Ampel für Radfahrer. An ausgewählten Kreuzugen können Radfahrer dann abbiegen während der motorisierte Verkehr noch Rotlicht hat. Zudem können Kinder bis 12 Jahre künftig in Begleitung eisne Erwachsnen mit dem Rad auf dem Bürgersteig unterwegs sein, bisher war dies nur bis zum Alter von zehn Jahren möglich.



Weietre Änderungen betreffen das Abflachen von Bürgersteigen für Radpassagen, das Benutzen von für Fahrräder durchgängige Sackgassen sowie das Schaffen von sogenannten Fahrradstraßen. Dort , wo es die Infrastruktur erlaubt, werden danspezielle Wege angelegt welche prioritär für Räder vorgesehn sind, aber auch im Schtrittempo von Autos genutzt werden können. Schließlich wird die nicht mehr zeitgemässe Verpflichtung abgeschafft, am hinteren Kotflügel einen gelbe Rückstrahlstreifen zu tragen.



Insgesamt werden die neun Maßnahmen dazu beitragen, das Fahrrad als Verkehrsmittel weiter zu fördern und die Sicherheit ihrer Benutzer zu stärken, so noch Bausch.