Mehr Polizeipräsenz: Ein 30 Jahre alter Plan

Nach Mordfall in Ettelbrück Polizeidienst: Näher am Bürger

Was hat sich in punkto Polizeipräsenz in Ettelbrück nach dem Mordfall Anfang März getan? Wie ist der Streifendienst generell organisiert? Wurden die Kontrollen in Ettelbrück verstärkt? Minister Etienne Schneider antwortete am Freitag auf eine parlamentarische Frage.