An mehreren Orten im Umfeld von französischen Atomzentralen hat EDF massiv Freifläche aufgekauft. Über die Gründe schweigt man sich allerdings aus.

Mehr Platz für Cattenom

Der französische Energiekonzern EDF kauft zurzeit Landparzellen im Umkreis einzelner Kernkraftwerke. Betroffen sind jeweils mehr als 100 Hektar in der Nähe der Zentralen Belleville, Saint-Laurent-des-Eaux sowie Chinon. Auch in Cattenom wurde inzwischen eifrig zusammengekauft, dies betätigte der Direktor der Zentrale Thierry Rosso laut Presseberichten. Offiziell heißt es aber nur, man wolle auf künftige Entwicklungen vorbereitet sein.

Neue Reaktoren?

Obwol Rosso erklärte, es könnten durchaus auch Flächen für Windräder oder Solarenergie genutzt werden, bleiben Umweltschützer und auch Experten eher skeptisch. Laut einem im Le Parisien erschienenen Artikel würde Platz für künftige Reaktoren geschaffen werden, in Frage kämemn dabei die neu entwickelten EPR-Reaktoren mit einer Leistung von bis zu 1 650 Megawatt oder aber kleine, sogenannte Small Modular Reactor SMR mit einer Leistung von nur 300 Megawatt. Laut der französischen Zeitung hat EDF diese Information nicht zurückgewiesen.

Geplante Abklingbecken



Roger Spautz von Greenpeace Luxemburg meint, es sei aber auch denkbar, dass das künftige Gelände genutzt wird, um weitere Hallen zu errichten. Diese würden für die umfangreichen Arbeiten im Zuge der Laufzeitverlängerung benötigt. „EDF hat aber auch Pläne, die Abklingbecken für die benutzten radioaktiven Brennstäbe an einem einzigen Ort zu installieren. Wo dies geschehen soll, ist bisher allerdings noch nicht klar.

Der Abgeordnete Max Hahn (DP) will indes weitere Erklärungen von der luxemburgischen Regierung. In einer parlamentarischen Frage will Hahn erfahren, ob die Regierung über den Ankauf der Flächen informiert wurde und ob man wisse, was mit diesen Flächen geschehen soll. Zudem erkundigt sich Hahn, wie weit die Gespräche mit der französischen Regierung über eine Schließung der Zentrale in Cattenom bereits fortgeschritten sind.