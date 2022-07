Vom 19. August an werden die Poller in Betrieb genommen. Der Verkehr in den Fußgängerzonen soll so besser kontrolliert werden.

Lokales 5 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

In der Hauptstadt

Die Sicherheit kommt aus dem Boden

David THINNES Vom 19. August an werden die Poller in Betrieb genommen. Der Verkehr in den Fußgängerzonen soll so besser kontrolliert werden.