Der Personalmangel in der Armee zieht sich wie ein roter Faden über die vergangenen Jahre und bleibt auch in Zukunft bestehen. In ihrer Jahreshauptversammlung fordert die Armeegewerkschaft SPAL unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung der Soldaten.

Lokales 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Armeegewerkschaft Spal

Mehr Attraktivität für Soldatenberuf

Nadine SCHARTZ Der Personalmangel in der Armee zieht sich wie ein roter Faden über die vergangenen Jahre und bleibt auch in Zukunft bestehen. In seiner Jahreshauptversammlung thematisierte die Armeegewerkschaft SPAL unter anderem das Rico-Gesetz, die Impfpflicht und den Personalmangel.