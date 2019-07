Beim Baskin können alle mitspielen. Ob jung oder alt, mit oder ohne Behinderung. Ein Turnier in Esch zeigte, wie es geht.

Mehr als nur Basketball

Darren, ein fast zwei Meter großer 15-Jähriger, hält den Basketball in seinen Händen. Er setzt zum Schuss an, lässt den Ball los und trifft. Ein Mitspieler klatscht ihn ab. Sogar Gegner jubeln ihm zu.

Darren dreht den Kopf stolz zur Seitenlinie des Spielfeldes in der Lallinger Sporthalle und sucht den Blickkontakt mit seiner Mutter. Die strahlt und hält den Daumen hoch. Darren lacht zurück und hebt ebenfalls den Daumen in die Luft. Dann wendet er sich wieder dem Baskinspiel zu. Baskin, nicht Basketball. Eine inklusive Variante von Basketball.



Darren, bei einem Wurf an der Mittellinie. Foto: Guy Jallay

An alle gerichtet

Will heißen, dass nicht nur Jung und Alt, Frauen und Männer gemischt spielen, sondern dass auch Menschen mit Behinderung teilnehmen. So wie Darren. Er hat das Pierre-Robin-Syndrom, erklärt seine Mutter, Christy Honeberger, die am Spielfeldrand steht.

„Um es kurzzumachen, als Baby hat sein Gehirn nicht genug Sauerstoff bekommen“, sagt sie, während sie das Spiel mit einem Auge weiterverfolgt.

Darren kann nicht sprechen, „nur ,Ja‘, ,Nein‘ und ,Mama‘ sagen“, erzählt sie weiter. Er verständigt sich mit der Gebärdensprache. Und mit einer speziellen App auf dem iPad.

Sein Bruder spielt bereits Basketball. Dies beim T71 Düdelingen. Umso erfreuter war Darren, auch spielen zu können. „Er weiß, dass das Spiel hier für ihn ist“, sagt seine Mutter.

Das erste Spiel

Das war am Freitag, beim Eröffnungsspiel des internationalen Baskinturniers in der Lallinger Sporthalle. Für Darren und die meisten seiner Mitspieler, war es das erste Baskinspiel überhaupt, erzählt Vincent Gevrey vom Escher Sportdienst.

Er ist verantwortlich für die Förderung des Behindertensports in Esch und hat eine Baskinmannschaft zusammengestellt.

Die inklusive Sportart besteht aus einem Regelwerk, das auf den ersten Blick kompliziert anmutet, nach ein paar Spielminuten aber durchaus verständlich, ja sogar tiefgründiger als das übliche Basketball erscheint.





11 An der Mittellinie stehen beim Baskin weitere Körbe. Foto: Guy Jallay

Zusätzliche Regeln

Grund dafür sind weitere Basketballkörbe, die beidseitig der Mittellinie aufgestellt werden. Um diese Körbe wurde auf dem Parkett eine kleine Zone mit Kleber eingezeichnet. Dribbelt ein Spieler der Angreifermannschaft in seine Zone hinein, darf ein Mitspieler, der dort wartet, einen Freiwurf schießen.

„Das sind Spieler, deren Trikotnummer mit einer Eins oder einer Zwei beginnt“, erklärt Christy Honeberger. So wie Darren, der die 21 trägt. Diese Nummer entspricht den Fähigkeiten der Spieler. Einer seiner Mitspieler im Rollstuhl trägt die Elf. Ebenfalls auf dem Feld sind Spieler deren Nummern mit einer Drei, einer Vier oder einer Fünf beginnen. „Die können laufen“, erklärt Vincent Gevrey. Je höher die Nummer, desto besser die basketballerischen Fähigkeiten.

Auf dem Spielfeld geht es beim Baskin mitunter sehr intensiv zu. Foto: Guy Jallay

Spieler mit höheren Nummern dürfen nicht auf schwächere Spieler verteidigen. Im Klartext, ein Spieler mit einer Vier vorne soll gegen Mitspieler mit einer Vier oder Fünf vorne verteidigen, nicht aber gegen einen Spieler mit einer Drei vorne.

Spieler mit höheren Nummern dürfen auch nur die beiden traditionellen Körbe angreifen. Außerdem ist ihre Anzahl an Korbversuchen limitiert. So darf ein Spieler mit einer Nummer, die mit einer Fünf beginnt, nicht mehr als dreimal pro Viertel schießen.

„Ich kenne selbst noch nicht alle Regeln“, gesteht Christy Honeberger ein. Aber das hindert sie nicht daran, selbst die Uniform überzustreifen. Denn es muss auch immer wenigstens eine Frau oder ein Mädchen auf dem Spielfeld stehen.

In Luxemburg noch unbekannt

Noch ist Baskin relativ unbekannt in Luxemburg, erklärt Vincent Gevrey. Es werden kaum Spiele organisiert, geschweige denn eine Meisterschaft. Nicht so in Italien. Dort ist die Sportart geboren. So nahm auch eine Mannschaft aus dem Val d'Aoste am Turnier an diesem Wochenende in Esch teil. „Wir spielen Baskin seit 2008“, erklärt Trainerin Louisa Spina, Sportlehrerin von Beruf.

In Italien beginne die Sportart so langsam bekanntzuwerden. Es gebe regionale und sogar eine nationale Meisterschaft. Eine Baskin-Vertretung stehe davor, dem italienischen paralympischen Komitee beizutreten, erzählt sie weiter.

Kleine Verschnaufpausen gibt es, wenn an der Mittellinie Freiwürfe geschossen werden. Foto: Guy Jallay

Wenn der Gegner mitjubelt

Baskin sei in gewisser Hinsicht viel anspruchsvoller als Basketball, sagt sie. Weil man eben zwei Körbe gleichzeitig entweder angreifen oder verteidigen muss. Und man im Auge behalten muss, gegen wen man verteidigen darf und gegen wen nicht. „Viele Basketballspieler, die vielleicht nicht mehr auf hohem Niveau spielen, stoßen dann zum Baskin hinzu“, erklärt sie.

Das Spiel liefere viel stärkere Emotionen. „Wenn ein Spieler an der Mittellinie einen Korb erzielt, sind auch die Gegner froh“, erklärt sie. Was aber nicht bedeute, dass sich was auf dem Spielfeld geschenkt wird. Zeitweise geht es hart zu. „Wenn man im Spiel ist, will man auch gewinnen. Aber das ändert nichts daran, dem Gegner gratulieren zu können“, sagt Vincent Gevrey.

Die Mannschaft aus Val D'Aoste ist zum Escher Turnier mit 23 Personen, davon 15 Spielern, angereist. Foto: Guy Jallay

Für die Escher Mannschaft hat das mit dem Gewinnen im Spiel gegen Val d’Aoste nicht geklappt. Esch musste sich mit 50-77 geschlagen geben. „Man sieht, dass sie einfach besser eingespielt sind“, so Vincent Gevrey. Enttäuschung war aber keine zu spüren. Im Gegenteil, eher Stolz. Und Freude.

Die war auch auf dem Gesicht von Darren deutlich zu lesen. Seitdem er spielt, habe er sich bereits verändert, erzählt Christy Honeberger. Er gehe jetzt einfacher auf Mitmenschen zu. An diesem Abend ging er dem Ertönen der Schlusssirene aber nicht gleich zu seinen Kollegen. Erst schnappte sich Darren einen Ball. Und übte weiter Freiwürfe an der Mittellinie.